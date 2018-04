Der var ikke brug for en kugleramme hvis man ville følge med i målscoringerne på Faaborg Stadion, hvor Svendborg var på besøg lørdag eftermiddag.

Det var SFF 2015 som havde langt det meste af spillet, men når det kom til stykket var genialiteterne ved afslutningerne nærmest ikke eksisterende, for gæsternes defensive spil tydede på at holdet var tilfreds med at drage hjem med blot et enkelt point, og sådan blev det så. Svendborg tog der med et lillebitte skridt mod den øverste side af nedrykningsstregen, mens SFF 2015 kunne beholde fjerdepladsen i pulje 4. (hol)