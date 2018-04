-Topkamp med spil på højt niveau, lød kommentaren fra Oures træner Bjørn Holm, hvis hold måtte bøje sig for et meget formstærkt Varde-mandskab.

Oure spillede en flot første halvleg med spillemæssige højdepunkter fra begge hold, og en Oure-scoring ved Mikkel Hyllegaard.

Fra anden halvlegs start blev Oure bombarderet med bolde ind i feltet fra et aggressivt Vardehold, der fik held med trykket og et Oure-selvmål efter godt ti minutters spil. Varde fortsatte presset og scorede to minutter efter et regulært mål til slutresultatet. I resten af kampen kom Oure mere med i spillet uden at tilspille sig de helt store åbne scoringschancer. (KAI)