OB fik spillet nedrykningsspøgelset lidt på afstand, da de hjemme tog en sikker sejr i bundopgøret mod Assens. Værterne havde deres vante kunstgræs under fødderne, og de kunne fra start til slut sætte sig på spillet og lade bolden gøre arbejdet. To mål i 1. halvleg sikrede OB pauseføringen, men hjemmeholdet kunne godt have ført større. Efter pausen fortsatte OB med at være i kontrol og lukkede kampen med yderligere en scoring.

- Det var en vigtig sejr oven på vores triste præstation i Hårby i sidste weekend. Jeg glæder mig dog mest over, at vi havde så meget kontrol, sagde OB-træner Søren Jørgensen. (Lund)