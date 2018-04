Fodbold. Serie 2, pulje 4. Gislev-Øernes FF 4-4 (3-2). Mange mål plejer at være ensbetydende med solid underholdning, men det var ikke just tilfældet i Gislev, hvor begge holds trænere vurderede opgøret til at være en rodet forestilling.

- Det var ikke godt. Vi kan så ærgre os over, at vi ikke evnede at lukke, da vi førte 4-2, sagde hjemmeholdets træner Danny Pedersen, der mente, at en del gule samt et rødt kort i slutfasen ødelagde mulighederne for sejr.

- Vi ærgrer os også. Vi følte, vi rent spillemæssigt var bedst, men det var altså ikke nok, sagde ØFF'ernes træner Dennis Iglemose. (wta)

Frederik Krog scorede to, Alexander Milland og Mads Larsen hver et mål for Gislev, mens ØFF'ernes mål var delt mellem Gustav Pytz, Jeppe Rasmussen, Daniel Elnegaard og Mathias Thomsen. (wta)