Alfonso Pizarro, Santiago, Chile:

- Jeg kunne godt lide den grundlæggende idé om, at selv om noget umiddelbart synes at være inhumant eller umenneskeligt - eksempelvis teknologi - så er vi nødt til at acceptere, at den er skabt for at hjælpe mennesker. Vi skal ikke være skræmte over for ny teknologi. I stedet for at lade mennesker være et appendiks til maskiner, skal maskiner være en hjælp til mennesker. Det er lånt af Karl Marx.