Næsby var for første gang i foråret på græs på hjemmebanen, da de lørdag mødte AB. Men forårets hold i nedrykningsspillet havde svært ved at spille sig til chancer, og holdet måtte indkassere et nederlag mod sjællænderne, som efter en hurtig føring havde godt styr på hjemmeholdet.

AB havde bolden mest, og Rasmus Tangvig blev ved med at true med dybe løb. Det blev dog aldrig rigtig farligt, og ofte fangede Næsby angriberen i offside. Næsby kom bedre med til sidst i halvlegen, men ingen af de to hold var rigtig tæt på kampens andet mål.

De næste tyve minutter skulle Næsby måske lige komme sig over det hurtige mål, og hjemmeholdet havde svært ved at sætte mange afleveringer sammen på en tung bane, der var god at forsvare på.

Kampen var kun lige fløjtet i gang, da AB kunne juble over en føring. Næsby-forsvaret var lidt på hælene efter bare halvandet minut, og så var AB pludselig igennem defensiven. Fra en spids vinkel snød en kikset afslutning Næsby-målmand Jakob Henriksen, og lidt tilfældigt røg bolden via keeperen og ind foran mål. Og her kunne AB's Rasmus Tangvig hjælpe bolden den sidse halve meter ind over stregen.

I anden halvleg pressede Næsby på, men der var stadig langt imellem mulighederne i begyndelsen. Der kom dog en, og den var stor. På et frisparksindlæg fik Næsby fundet den lange Nicklas Jensen bagerst i feltet, og han fik headet bolden på tværs. Ved modsatte stolpe stod Kasper Dreyer, og han havde helt tæt på mål muligheden for at sætte kuglen ind med panden, men afslutningen hoppede tæt forbi.

Og det skulle vise sig at være chancen. For kort efter så Næsby-forsvaret igen uheldigt ud, da AB pludselig var igennem to mod to. Kaptajn hos Næsby, Chris Hansen, havde muligheden for at sparke en aflevering på tværs langt væk, men hans fødder så ud til at sidde fast i banen. Og da kaptajnen i stedet væltede, var AB's Sylvester Hansen pludselig fri mod mål, og han satte sikkert bolden ind bag Jakob Henriksen.

Næsby pressede på de sidste tyve minutter, men AB var effektive i arbejdet med at forsvare sejren hjem, og så endte det 2-0.

Efter kampen var Næsby-træner Kristoffer Johansen ærgerlig, men ikke knust over nederlaget.

- Jeg synes indstillingen er god, men vi får det bare ikke til at fungere. Banen er lidt svær, men det er den jo for begge hold, så det er svært at bruge det som undskyldning. Vi får ikke skabt det store, selv om jeg synes, vi er godt med og sidder på kampen i perioder, og der er ikke så meget at sige til det - vi må bare op på hesten og kæmpe videre, sagde han.

Næsby har nu fire point op til VSK Aarhus over nedrykningsstregen.