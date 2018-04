Træner,Danny Pedersen, fra Gislev var dybt skuffet over dommerens præstationer i hjemmekampen mod Øernes F.F, og tvivler sikkert stærkt på at manden i sort nogensinde bliver udnævnt som æresborger i Gislev, for værterne følte sig hårdt ramt, efter fire gule, og ét rødt kort undervejs.

Efter godt to minutter scorede Frederik Krog til 1-0. og knap tre minutter senere øgede han til 2-1, men så begynder de kedeligt farvede kort at regne ned over Gislev, hvilket gør det nemt for gæsterne at komme på 2-2, men værterne nåede at komme på 3-2 kort efter en halv time.

I anden halvleg havde Gislev masser af chancer og kommer foran 4-2 ved Mads Larsen, men et rødt kort bremsede effektivt chancerne for tre vigtige point, for Øernes F.F nåede at udligne til 4-4 inden slutfløjtet. (hol)