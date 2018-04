Håndbold: Lørdag eftermiddag fik spillerne fra GOG et ekstra skud motivation til søndagens sene opgør mod de evige rivaler fra KIF Kolding København.

Fynboernes hårdeste konkurrenter til førstepladsen i slutspillets pulje 2, BSV, måtte lørdag således nøjes med uafgjort 30-30 på hjemmebane mod Nordsjælland Håndbold. Og så var hjemmeholdet endog heldig med det ene point mod de stærkt spillende sjællændere, der spillemæssigt havde løftet sig fra onsdages tabte kamp i Helsingør til GOG.

Stillingen i pulje 2 Lørdag eftermiddag mødtes de to andre hold i slutspillets pulje 2. BSV hjemme mod Nordsjælland Håndbold endte 30-30.



Stillingen i pulje 2 før GOG mod KIF Kolding København, søndag:



GOG - 4 point for en kamp



BSV - 4 point for to kampe



Nordsjælland - 1 point for to kampe



Kolding København - 0 point for en kamp



I grundspillet vandt GOG over KIF med 24-22 den 7. oktober. Til gengæld tabte fynboerne i Kolding med 31-32 den 17. februar.

Lørdagens resultat betyder, at GOG med en sejr over KIF vil komme to point foran BSV Og samtidig er fynboerne bedst i det indbyrdes regnskab med de øvrige hold i gruppen på grund af deres andenplads i grundspillet - inklusiv BSV.

Kasper Jørgensen, direktør i GOG, har hele tiden været kontant med målet for puljespillet:

- Vi spiller altid efter at blive nummer et.

Nummer et i pulje to møder nummer to i pulje 1 i semifinalen. Dermed kan en førsteplads til GOG i pulje 2 meget vel gå hen og give det fynske ønskescenarie, nemlig - at man først støder ind i Skjern Håndbold i en eventuel finale.

Hvis det scenarie bliver en realitet - altså en finale mellem Skjern og GOG - så vil fynboerne uanset resultatet få den plads nummer to i Champions League, som Danmark sandsynligvis bliver tildelt i næste sæson.