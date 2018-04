37.500 mennesker fyldte Orlando stadion i Soweto lørdag for at tage afsked med en af landet store frihedshelte: Winnie Mandela.

Bisættelsen af Nelson Mandelas ekskone skete med et snert af bitterhed.

Det var i Soweto, at Winnie Mandela levede i mange år. Også i størstedelen af de 27 år, hvor ANC's leder Nelson Mandela sad fængslet på Robben Island under apartheid.

Der lød et brøl fra publikum, da hendes kiste lørdag eftermiddag blev kørt ind på Orlando stadion.

Kisten, der var prydet med Sydafrikas flerfarvede flag, blev anbragt midt på stadion og foran en scene, der var dækket med hvide og gule blomster.

Mange af de sørgende var klædt i de sydafrikanske nationalfarver. Blandt dem var mange fra det radikale oppositionsparti De Økonomiske Frihedskæmpere.

Forsamlingen sang "Der er ingen som Winnie" med en lettere omskrivning af en gammel frihedssang.

I en følelsesladet tale svirpede datteren Zenani ud efter de, som kritiserede Winnie Mandela, mens hun levede.

- Det var min mor, som holdt mindet (om Nelson Mandela red.) i live.

- Sydafrika og også resten af verden bruger forskellig moralsk målestok for mænd og kvinde. At hylde hende nu, hvor hun er væk, viser, hvor nogle hyklere I er, mente hun.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, tilbød en undskyldning i sin tale.

- Jeg er ked af Mama, at din organisation (ANC red.) var for længe om at give dig æren. Jeg er ked af, at vi udsatte det så meget, lige til dette tidspunkt, sagde han.

Winnie Mandela døde 2. april. Hun blev 81 år.