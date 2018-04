- Det kan være svært at forklare. Magi er noget irrationelt. Det er følelser, og de opstår som et resultat af alle ens sanseindtryk. Magi er trolddom. Når jeg tænker på det at være til og ser og mærker verden omkring mig, tænker jeg: Hvor er det forunderligt. Det er en fortryllelse, et eventyr og en betagelse, som åbner for fantasien, sagde Bent Andersen i sin lille tale, inden hele flokken sang "For alle de små blomster" som en særlig hyldest til den fynske natur.

Bent havde inviteret familie og venner til at være med til indvielsen, så der var 40 personer til stede omkring bænken, hvorfra der er en betagende udsigt over søen.

Svaret lå to kilometer henne ad stien rundt om søen. Her havde Bent Andersen fra Ringe arrangeret indvielse af den bænk, han fik af sin familie, da han fyldte 80 i august sidste år.

Nørresø: Det var en mindre folkevandring, der lørdag formiddag udgik fra parkeringspladsen ved Nørresø. Folk, der ikke anede noget, spurgte forundret: "Hvad foregår der? Hvad skal alle de mennesker her?"

Det pudsige er, at Bent Andersen var en af de argeste modstandere af kunstbænken ved Ringe Sø. Nu har han så selv sat sin egen bænk op ved en anden sø.

- Ja, det er jo det morsomme ved det, at før var jeg bænkebider og stærkt imod, griner Bent Andersen.

- Men det var det med cement, og den skulle oprindelig være 400 meter lang. Det fik vi heldigvis reduceret til 55 meter, og placeringen blev mere diskret, så det endte med, at jeg blev helt glad for den. Men denne her, det er sådan en intim bænk til en lille familie eller to gamle folk, der kan sidde og nyde det.

Efter hans to sønner, Stefan og Carit Andersen, og deres familier bebudede, at de ville forære ham bænken, har han selv været med til at designe den, og den er lavet hos tømrermester Danny Flensburg i egetræ, så den skulle kunne holde de næste 50 år.

- Jeg har allerede gået rundt om Nørresø over 1000 gange. Det tror I måske ikke, men jeg er kommet her i 65 år, og hvis jeg bare har gået rundt om søen 16 gange årligt, bliver det til over 1000 gange, fortalte Bent Andersen.

Hans sønner havde kontaktet ejeren af Brahetrolleborg Gods, Catharina Reventlow-Mourier, og fået lov til at sætte bænken op. I søndags var de sammen med Bent ude for at grave huller og sætte bænken solidt fast.

Så nu kan Bent tage hul på de næste 1000 ture. Og mens der hidtil kun har været ét sted med bænke, har både Bent Andersen og alle andre, der nyder turen rundt om søen, nu fået en ekstra mulighed for at sætte sig og nyde livets magi ved Nørresø.