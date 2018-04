Håndbold: Inden sidste runde lå Gudme HK til at skulle spille playoff for at undgå nedrykning fra 1. division, men de unge kvinder fra Sydøstfyn kravlede over stregen med en sejr på 22-17 ude over TMS Ringsted og et samtidigt nederlag til rivalerne Vendsyssel, der tabte hele 41-19 ude til Sønderjyske.

Dermed skal Vendsyssel og AGF spille nedrykningsspil, mens Gudme klarer frisag med 21 point i 26 kampe.

- Jeg er stolt af pigerne for deres præstation, siger træner Thomas Brandt Nyegaard om sit unge hold, der som oprykker i den næstbedste række havde det svært i sæsonens første kampe.

Men holdet er vokset med opgaven i anden sæsonhalvdel.

- Vi har et hold med niveau til en femte-sjetteplads i 1. division, og det er dejligt at slippe for de nedrykningskampe, som er forbundet med en vis usikkerhed, siger Gudme-træneren.

Gudme førte ved pausen 11-8 i Ringsted.

- Vi brændte for meget, og vi havde chancer nok til at lukke kampen allerede i første halvleg. Sophie Moth stod en flot kamp i målet, men hun fik også god hjælp af forsvaret, siger Thomas Brandt Nyegaard.

Helena Elver og Laura Eggert blev topscorere for Gudme med hver seks mål. Cecilie Nordstrøm og Johanne Matzen scorede hver tre mål, og Sarah Kirkeløkke scorede to mål.

For Gudme-spillerne venter nu desserten oven på en lang sæson. Det er en pokalkamp hjemme mod Nykøbing Falster.

- Det bliver en stor oplevelse for spillerne at møde de regerende danmarksmestre, siger Thomas Brandt Nyegaard.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår pokalkampen skal spilles.