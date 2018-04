Svendborg: Det er en racerbil, der kan accelerere fra 0 til 100 kilometer i timen på lidt over tre sekunder, og som koster i omegnen af fire millioner kroner, der indtager i Svendborg sidst i april.

Den danske racerkører Jason Watts Ford GT fra 2017 er således det store trækplaster, når der igen er Biler i byen - et arrangement, som byens bilforhandlere i samarbejde med Shopping Svendborg står bag.

Det sker lørdag den 28. april, hvor Centrumpladsen mellem klokken 10 og 14 er omdannet til et bilmekka.

Udover fremvisningen af racerbilen er bilforhandlerne til stede og viser deres nyeste biler frem, mens der som vanlig er fundet plads til veteranbilentusiasterne, der udstiller i Krøyers Have.

Som noget nyt er Svendborg Campingcenter kommet med, hvorfor der også bliver mulighed for at kigge på campingvogne.

Biler i byen byder i øvrigt på en række aktiviteter for de lidt yngre bil- og motorelskere. Blandt andet er det muligt for børn op til 10 års alderen at køre motocross på en bane i Skolegade under kyndig vejledning af medlemmer fra den lokale motocrossklub. Årets musikalske indslag er også henvendt de yngste, der sikkert vil kende sangeren Bastian, der vandt MGP sidste år. Han optræder klokken 12.