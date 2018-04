Beldringe: Fartglade fynboer skal ikke ud og brænde dæk på start- og landingsbanens belægning. Derimod kan de gå ombord i et passagerfly fra HCA Airport og flyve direkte ned til en af Europas største og mest besøgte motorsportsbegivenheder: 24 timers løbet i Le Mans i juni.

Her er mere end 200.000 motorsportsfans hvert år på plads for at nyde det 24 timer lange og navnkundige motorløb. Ved at flyve til Le Mans direkte fra HCA Airport slipper de fartglade for køreturen ned gennem Europa. I stedet parkerer de bilen, går direkte fra parkeringspladsen indtil check-in og videre til terminalen.

De fartglade rejser fra HCA Airport, fredag 15. juni, og er tilbage på Nordfyn, søndag 17. juni ved 21-tiden.