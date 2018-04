1 / 3

Sport Fyn beskrev i midtugen, hvordan en del af de fynske serieklubber meldte afbud til første runde i pokalturneringen. Derfor ekstra ros til kæmperne fra Korinth og FC Broby (i den yderst originale spilledragt med sort og hvidt og ditto stribede strømper), der svedte for sagen. Her dyster to spillere - med yderst brede skuldre - om at nå først til bolden og læg mærke til, at koncentrationen og benstillingen er den samme som i Champions League. PS: FC Broby vandt 7-0. Foto: Birgitte Carol Heiberg