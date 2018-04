Ollerup: Du kan lege i vand, dyrke yoga, zumba, moderne gymnastik, springgymnastik, indendørs- og landevejscykling, træne i naturen, dyrke kettlebell, esport, lave parkour og meget andet. Ja, mulighederne er tæt på uendelige, når der henover foråret igen er Aktive Mandage i Ollerup.

- Vi gør det her for at forlænge sæsonen og for at sikre et aktivt fællesskab. Det gør vi ved at tilbyde holdaktiviteter for enhver smag, forklarer Jens Erik Laulund Skotte.

Han er projektleder af Nye Fællsskaber ved Ollerup Gymnastikforening, der står bag de aktive mandage, der finder sted for tredje år i streg. Tiltaget opstod i forbindelse med Svendborg Sportsfestival og har de foregående to sæsoner været så stor en succes, at man har valgt at køre det videre.

Det foregår såre simpelt på den måde, at man møder op hver mandag, lægger 20 kroner og melder sig på en aktivitet. Der vil være aktiviteter for alle aldersgrupper, så både børn, voksne og seniorer kan komme ud at røre sig.

Det er også muligt at deltage i den efterfølgende fællesspisning. For at undgå madspild kræver det dog, at man har lavet en forhåndstilmelding via gymnastikforeningens hjemmeside, www.ollerupgymnastikforening.dk, senest torsdagen før.

Aktive Mandage begyndte faktisk allerede for et par uger siden, men fortsætter hver mandag helt indtil den 18. juni. Mødested er ved indgang A på Gymnastikhøjskolen i Ollerup klokken 17.15.