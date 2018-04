21 hunde, der var stærkt afmagrede, og ikke havde adgang til hverken mad eller drikke.

Det var det syn, der fredag mødte Dyreværnets direktør og dyrlæge, Rikke Christensen-Lee, da hun bankede på døren hos en borger på Lolland.

Besøget blev aflagt, da Dyreværnet havde modtaget en anonym anmeldelse om, at der var flere misrøgtede hunde på adressen.

Dyreværnet ville tage hundene med, men det ville ejeren ikke gå med til. Derfor blev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tilkaldt, oplyser Dyreværnet i en pressemeddelelse.

De 12 hvalpe og 9 voksne hunde af racerne labrador, chihuahua og chinese crested blev derefter fjernet fra deres ejer.

- Var det ikke lykkedes os at fjerne de mange hunde, tror jeg simpelthen, at nogle af dem var døde her i weekenden, udtaler Rikke Christensen-Lee i pressemeddelelsen.

- Det var åbenlyst at se, at hundene ikke havde fået mad i lang tid, for de var fuldstændig febrilske, da vi gav dem deres første måltid på internatet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan nå dertil.

Labradorhvalpene vejer omkrig et kilo hver, men burde ifølge Dyreværnsforeningen veje 3,2 kilo.

Både chihuahuahvalpene og labradorhvalpene er sammen med deres hundemødre nu sendt i pleje hos private, mens de øvrige hunde får omsorg, mad, kæl og klap på Dyreværnets internat i Rødovre.

Selv om vanrøgt af 21 hunde er voldsomt, er der langt op til det, som Dyrenes Beskyttelse har kaldt danmarkshistoriens største sag om vanrøgtede hunde.

Retten i Næstved idømte i august sidste år en 34-årig kvinde 30 dages betinget fængsel og frakendte hende retten til at eje eller passe hunde i tre år.

I maj 2015, blev 91 hunde fjernet fra hundeejerens gårdejendom i Hyllinge nær Næstved.

Hundene blev fundet indsmurt i størknet afføring og led af flere sygdomme. Flere af dyrene manglede også adgang til mad og vand. Enkelte måtte aflives.