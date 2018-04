Bogense: Til et stort og flot arrangement, som "Eventyrlig Kunst" er med sine 50 kunstnere og 1500 til 2000 gæster fra blandt andet hele landet, er det vigtigt, at førstehåndsindtrykket spiller, når du træder ind ad døren til HCA Boxen. Det sørger de frivillige folk i entreen for. To af dem er Inge-Marie Øxenberg og Anny Bak.

De tager imod gæsterne med et varmt smil, og netop den rolle er de glade for.

- Det er dejligt at gøre forskel, og vi bliver ikke trætte af at sidde her, da det kun er i fire timer. I går, fredag, var vi en del af ferniseringsgruppen, så vores opgaver afveksler meget, fortæller Inge-Marie Øxenberg.

Makkerparret tager også imod betalinger og giver armbånd på, så man kan holde styr på, hvem der har betalt.

- Folk roser arrangementet og er glade. Kunstnerne roser også vores forhold - og ellers var der nok ikke så stor rift om standene, siger Inge-Marie Øxenberg.

Både Anny Bak og Inge-Marie Øxenberg er soroptimister på Nordfyn, og de vil derfor meget gerne bidrage med frivillig arbejdskraft, da det går til en god sag.

- Overskuddet forsvinder ikke bare ned i lommen på en person. De går til arbejdet med at sikre kvinder og pigers uddannelse og rettigheder, siger de.