Nyborg: I det forløbne år har 150 supportere samlet 10.383 kroner ind til Sct. Knuds Golfklub via deres el- og gasforbrug. De penge skal Sct. Knuds Golfklub bruge på at hverve nye medlemmer og lære prøvemedlemmer ordentligt op. - Vi har et behov for at få flere medlemmer, især blandt det yngre publikum. Derfor bruger vi støtten til at hverve nye medlemmer ved at afholde et stort arrangement i klubben til Golfens Dag, 22. april. Vi vil bruge dagen til at give folk indblik i klubben og golfens verden, og de interesserede kan tilmelde sig vores tre måneders prøveabonnement, siger Jørn Nielsen, formand for bestyrelsen i Sct. Knuds Golfklub.