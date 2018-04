Hver anden uge mødes medlemmerne af foreningen Island Cruisers i Ullerslev om deres fælles passion: amerikanerbiler. For 53-årige Morten Bay Jensen fra Nyborg er det mere end en hobby - det er blevet en livsstil.

Østfyn: For nogle er det lykken at løbe et halvmaraton, se samtlige afsnit af "Venner" på Netflix, fordybe sig i en god bog eller spille en runde golf. 53-årige Morten Bay Jensen fra Nyborg er i sit es, når han kan få lov til at sætte sig bag rattet i sin lyseblå Cadillac Eldorado fra 1963. Forening inviterer indenfor Islands Cruisers i Ullerslev betegner sig selv som en familieklub. Foreningen har eksisteret i lidt over 10 år og tæller cirka 30 bilentusiaster fra hele Østfyn med en forkærlighed for amerikanske biler.Lørdag 12. maj mellem klokken 11 og 18 er alle interesserede inviteret til åbent hus i klublokalerne på Damsgårdvej i Ullerslev, hvor der blandt andet vil være mulighed for at beundre de mange flotte biler.



Fra klokken 11 og en time frem vil en del af bilerne dog befinde sig på landevejen. Foreningen arrangerer nemlig en fællestur, der både starter og sluttet ved klubhuset. Der er lavet 1826 eksemplarer på verdensplan, og så vidt Morten Bay Jensen ved, er der ikke indregistreret andre biler af netop denne model i hele Danmark. - I mine øjne er det både en hobby og en livsstil. Det giver en anden frihed at kunne køre en tur i sådan en i stedet for en traditionel europæisk bil. Det er lyden, og det er charmen, som er kendetegnende for alle amerikanske biler, svarer han på spørgsmålet om, hvad der gør hans elskede Cadillac til noget særligt. Til daglig arbejder han som messestandbygger, men fritiden og en stor del af spareskillingerne bliver brugt på biler, amerikanske biler. - Jeg havde en Corvette før, og familien ville gerne med på biltræf. Derfor lå min kone bagved og trak campingvognen. Nu har vi i stedet købt den her, hvor der er plads til alle, og som kan trække campingvognen. Det er vores måde at holde sommerferie på. At tage på træf, sparke dæk og gå rundt og nyde andre biler. Men selvfølgelig også køreturen frem og tilbage, forklarer Morten Bay Jensen, der har indvilget i at give avisens journalist en køretur rundt i Ullerslev på en solbeskinnet lørdag.

Mere end mandehørm

Her holder foreningen Island Cruisers til, som han er en del af. Foreningen har eksisteret i lidt over 10 år og har i dag cirka 30 medlemmer, som mødes hver 14. dag i klubhuset på Damsgårdvej. Af og til er de også på besøg hjemme hos et medlem for at se, hvordan han eller hun har indrettet sig og for at dele staldtips. Modsat af, hvad man måske skulle tro, er der ikke dømt mandehørm over hele linjen. Også kvinder, børn og børnebørn har deres faste gang i klubhuset, der er indrettet som en blanding mellem en bar og en amerikansk diner. Interessen - eller passionen om man vil - for udenlandske biler har han haft i cirka fem år. Inden da var det engelske motorcykler, der trak, men engelske biler er ifølge Morten Bay Jensen ikke så interessante som deres amerikanske modstykke. "Potensforlænger" er et andet ord, som mange forbinder med biler af denne kaliber, men det er også ramt ved siden af, mener han. - Hvis det skulle have været en potensforlænger, havde jeg købt en muskelbil i stedet for. Ikke en ældre bil som den her, bemærker han. - Det er både et legetøj, men du kan også kalde det tidsfordriv. Du har hele tiden noget, du kan arbejde på. Har bilen stået stille i fem måneder hen over vinteren, så begynder problemerne at komme. Nogle gange skal man slå korsets tegn: Vil den starte i dag? Men det er en del af charmen ved det, tilføjer Morten Bay Jensen, der egentlig var på udkig efter en Cadillac fra 1970'erne, da han for cirka halvandet år siden blev præsenteret for sin nuværende bil.

Elsker når det blinker