Middelfart: Straks efter at arrangørerne bag Rock Under Broen lørdag offentliggjorde nye og skærpede regler for at medbringe stole til festivalen, eksploderede debatten på Facebook.

Mange er sure over, at reglerne først lanceres efter, at de har købt billet. Det har historisk mange allerede gjort. Ændringerne sker, argumenter arrangørerne med, for at "imødekomme sidste års kritik og af hensyn til sikkerheden".

Som man kan se på illustrationen, bliver der et område beregnet til folk med stole på den udvidede festivalplads. Her vil der blive opsat et større antal bænke og borde, som frit kan benyttes af alle. Herudover vil det også være muligt at sidde ned i det område, der kaldes for Skoven. Herudover vil det for alle være tilladt at medbringe én type stol i stoleområdet: Et let sammenklappelig stol uden ryg- og armlæn.

Undtagelsen er, hvis man har specielle behov og kan fremvise et handicapkort. I så fald kan man frit medbringe en af den slags stole med ryglæn, som ellers er forbudt. En anden undtagelse er, hvis man mellem 15. maj og 1. juni sender en ansøgning til bf@rub.dk og og begrunder, hvorfor man har behov for en stol.

Godkendes ansøgningen, vil man herefter modtage et såkaldt stolebevis.