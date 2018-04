Lander & Gerlach i Tved er kåret som årets bedste tømrervirksomhed af anmeld-haandvaerker.dk, der står bag smileyordningen for landets håndværksvirksomheder.

Tved: Det er en blåstempling og et bevis på, at de er til at stole på.

Sådan betegner Sune Lander den pris, som han og kompagnonen Lasse Gerlach hjemtog forleden, da de deltog i Årets Håndværker-uddelingen.

- Det er helt klart et skulderklap for os og en tilkendegivelse af, at vi gør vores arbejde godt, lyder det fra den ene part af Lander & Gerlach Aps, der holder til i Tved.

Årets Håndværker Anmeld-haandvaerker.dk står hvert år bag prisen Årets Håndværker. I år skete det i Cirkusbygningen i København den 5. april, hvor Svendborg-virksomheden Lander & Gerlach vandt kategorien Årets Tømrer (0-4 ansatte).



Anmeldelserne på anmeld-haandvaerker.dk danner grundlaget for hvilke håndværkere der nomineres og efterfølgende medvirker i awardshowet. Det er en professionel fagjury, der vælger vinderne i de enkelte kategorier.



Udover årets tømrervirksomhed kåres årets arbejdsmiljø, anlægsgartner, boligbygger, brolægger, el-installatør, entreprenør, gulvmand, isolatør, maler, murer, specialist, tagdækker, tagmaler og vvs'er.



Anmeld-haandvaerker.dk er en privat administreret smileyordning for landets håndværksvirksomheder. Her kan bygherre give sin mening til kende i forbindelse med en byggeopgave, der er udført af en håndværksvirksomhed.

Det er hjemmesiden anmeld-haandvaerker.dk, som hvert år uddeler priserne under et storstilet awardshow i Cirkusbygningen i København. Og det var her, at Svendborg-tømrerne kunne lade sig kåre som vindere i kategorien Årets Tømrer (0-4 ansatte).

Sune Lander medgiver, at det kan give øget omsætning i forretningen, når man bliver fremhævet på den måde.

- Det har da stor betydning, og vi forventer da, at vi får mere at lave oven på det her.