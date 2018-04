SF's første regeringsperiode endte med en katastrofal nedtur, og derfor er det ikke givet, at partiet automatisk går med i en regering på ny.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr fra talerstolen ved partiets landsmøde i Kolding. SF'erne ligger stabilt i meningsmålingerne på fem procent og havde et pænt kommunalvalg og har en lille medlemsfremgang.

Men der er stadig et godt stykke op til fordums storhed.

- Vi er optaget af at få vores politik gjort til virkelighed. Det skal vi fastholde som vores ledetråd. SF skal ikke i regering for enhver pris.

- Det må altid være de politiske resultater, der skal være det styrende for vores position. Vi kommer aldrig igen til at sige ja til at føre borgerlig økonomisk politik. Aldrig, siger Pia Olsen Dyhr.

I Kolding samles baglandet i en weekend, der skal sætte kursen for rød bloks mindste parti frem mod folketingsvalget.

Hun opstiller i den forbindelse fem pejlemærker for en rød regering:

Klimakampen, bekæmpelse af ulighed, en ro på-reform, globalt udsyn og et styrket demokrati.

Emnerne drøftes på landsmødet, før de på partiets sommergruppemøde efter sommerferien skal blive til fem mere konkrete krav.

Socialdemokratiet har ikke meldt entydigt ud, om kontanthjælpsloftet skal afskaffes, hvis de røde kommer til magten ved næste folketingsvalg, der skal falde senest om lidt over et år. Men det er vigtigt for SF.

- Hvis en ny rød regering skal være rød - ikke blot af navn, men også af gavn skal den arbejde for et mere lige Danmark.

- Jeg har en helt konkret idé til første skridt til at bekæmpe uligheden. Skulle vi ikke begynde med at rive kontanthjælpsloftet ned, siger Pia Olsen Dyhr.

Enhedslisten har arbejdet med røde linjer for, hvornår partiet vil støtte Mette Frederiksen (S) som statsminister, og Alternativet har arbejdet med grønne.

Pia Olsen Dyhr frygter dog at skabe tvivl om, hvem SF peger på som statsminister, for reelt er der ingen alternativer til rød bloks kandidat.

- Betyder det så, at vi udskriver en blankocheck til Socialdemokraterne? Nej. Vi vil stille konkrete krav til den førte politik og kæmpe for at få de afgørende mandater for konkrete fremskridt. Vi kommer ikke til at blåstemple, at der laves lyseblå politik med de blå, siger hun.

En anden ting, der skiller Socialdemokratiet og SF, er spørgsmålet om kvoteflygtninge, som det største oppositionsparti har sagt nej til.

- Det er langt mere fair at dreje asylsystemet mere i retning af kvoteflygtninge i stedet for som i dag, hvor muligheden for ophold i Europa bedst nås gennem farefulde flugtruter, siger Pia Olsen Dyhr.