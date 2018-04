Peter Bendix Søndergaard, 23 år, Svendborg

Jeg er ikke registreret organdonor. Jeg har godt nok tænkt på det, for jeg synes, at det er vigtigt at hjælpe. Hvis jeg alligevel ikke har noget at bruge organerne til, kan en anden person ligeså godt gøre nytte af dem. Jeg tror, at grunden til at mange unge ikke er registreret, er fordi vi slet ikke er nået dertil i vores liv endnu. Jeg tror, at vi ser det som et valg senere i livet, da vi først mener, at det giver mening der. Vi regner jo ikke med at dø unge. Men når du nu spørger, så ser jeg ikke nogen grund til ikke at gøre det i dag.