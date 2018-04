Organdonation

Ph.d. i filosofi, professor (mso) i Etik ved Roskilde Universitet.

1. Større registrering. Alt peger på, at hvis formodet samtykke indføres, vil det betyde, at flere organer kommer i spil. Undersøgelser viser nemlig, at når man fører en anonym samtale med danskerne om organdonation, så svarer over 70 procent, at de bakker op om organdonation. Så et formodet samtykke vil faktisk bare hjælpe folk til at træffe det valg, der giver mening for dem.

2. Vi bestemmer stadig selv. Formodet samtykke stemmer fint overens med menneskets autonomi, og det faktum, at vi alle har ret til at bestemme over vores egne anliggender. For der er ingen, der siger, at du skal være organdonor. Det kræver blot en afregistrering. For at blive ved emnet selvbestemmelse, så giver det mere mening at fremhæve de mennesker, der dør på venteliste. For det er de mennesker, der får ødelagt deres autonomi, når de ikke længere er herre over eget liv.

3. Liv. Jeg synes, det er meget klart, hvad der er det rigtige at gøre. Alt peger på, at et formodet samtykke vil hjælpe folk til at tage stilling, og det vil redde liv. Det vil hjælpe de mange hundrede mennesker, der er på venteliste lige nu. Det vil give dem et større håb om at få lov at fortsætte livet.