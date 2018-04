Winnie Faber fra H2Odense blev fredag aften hædret som Året Træner 2018 af Dansk Svømmeunion. Det skete i svømmestadionet i Bellehøj forud for fredagens finaler i Danish Open.

Det var formand for Dansk Svømmetræner Sammenslutning (DSTS), René Thomsen, der sammen med Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, stod for overrækkelserne ved bassinkanten.

Om Winnie Faber fortalte DSTS' formand ifølge en pressemeddelse, at hun har opnået store resultater med sine svømmere i H2Odense. Hun har således over de seneste år løftet niveauet markant i klubben. Hun er ikke bare en god træner, men også god til at forstå, at de sociale aspekter spiller en stor rolle. Udviklingen og kvalifikationen af Anna Wermuth, Matilde Schrøder og Laura Glerup Jensen til EM på kortbane er Winnies mest markante resultater i det forgangne år. Kun en af de tre svømmere havde tidligere deltaget ved et internationalt mesterskab.

Winnie Faber har atter fået sat Odense på svømmelandkortet med et hold bestående af mange lovende svømmere. En velfortjent hæder og en stor anerkendelse af den erfarne træners flotte resultater i Odense. En rørt Winnie Faber takkede for de smukke ord og den ærefulde hæder og tog storsmilende imod det fysiske bevis på prisen, en smuk bronzestatuette samt blomster. - Jeg troede slet ikke at jeg ville komme i betragtning til denne pris med de dygtige øvrige nominerede jeg var oppe imod. Så jeg er dybt overrasket og meget rørt og glad over denne pris. Samtidig vil jeg også sige, at jeg er meget beæret over at modtage prisen som kvinde iblandt de mange dygtige mandlige trænerkollegaer, jeg har, der har valgt at stemme på mig. Det føler jeg er en helt særlig anerkendelse af mit arbejde (oversat fra engelsk, red.).

Aftenens anden trænerpris, Årets Årgangs-/Juniortræner 2018, gik til Jon Langberg, der har ført Julie Kepp Jensen til, i sin juniortid, at have vundet fem EM Junior medaljer og sænket en række danske juniorrekorder.