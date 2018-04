Jysk på Grønløkkevej i Odense have besøg af en eller flere tyve natten til lørdag.

- Hoveddøren er blevet brudt op, og så har man været ind igennem butikslokalet. Tyvene er gået ud i et baglokale og et kontor. Her har man brudt et pengeskab op og fjernet et ukendt beløb, fortæller Thomas Bendtsen, vagtchef ved Fyns Politi.

- Hvis nogen har set noget i den anledning, hører vi gerne fra dem, siger vagtchefen.

Indbruddet fandt sted ved halvet-tiden natten til lørdag. Fyns Politi kan kontaktes på tlf. 114.