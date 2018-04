Lokaldebat: I dagens danmark tilbringer børn mere tid i institutioner, end de gør derhjemme. Derfor er pædagoger deres primære omsorgsperson og skal give børnene den kærlighed, omsorg og opmærksomhed, de har behov for.

Det er dog ikke muligt, hvis man bliver ved med at spare på pædagoger ude i institutionerne. Så bliver den enkelte pædagog pludselig den primære omsorgsperson for alt for mange børn, og nogle kan blive overset.

Det er ikke positivt, for det børn oplever i vuggestue og børnehavealderen tager de med sig videre i deres senere liv. Derfor skal der tages hånd om dem fra starten, og derfor skal der flere hænder til, fremfor flere og flere besparelser. Jeg undres over, hvordan man kan få sig selv til at skære 2 millioner væk fra vores mindste borgere her i kommunen efter en lang valgkamp, hvor man har sagt det modsatte. 2 millioner, der i dag går til trygge og varme hænder. Vi ligger i dag nr. 2 på dagplejen og nr. 3 i vores børnehaver, som de billigste på Fyn. Og så vil man skære yderligere 2 millioner væk fra den generation af børn, der gennem tiden er dem, der bruger flest vågne timer i institution. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt, og det kommer ikke til at ske med socialdemokratiske stemmer. Vi vælger varme hænder frem for Ipads. Det er derfor her, vi vil finde de to millioner i stedet. Vi håber, at de resterende af de 21 byrådsmedlemmer kommer til fornuft.