Der skal spares 3,5 millioner kroner på børneområdet. Den første 1,5 million har udvalget for Uddannelse, Børn og Familie fundet, men hvor de sidste 2 millioner skal findes, det er politikerne ikke enige om.

Assens: Det er en gammel kending, der igen skaber splid i byrådet. Besparelser på børneområdet. Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie sidder med et hængeparti fra budgettet vedtaget i 2016, hvor det blev besluttet at børne- og ungeområdet sammenlagt skulle finde besparelser for 3,5 millioner kroner fra 2019 og frem. Først prøvede man som bekendt at finde besparelser på skoleområdet, men nu må udvalget også åbne op for pengekassen til de mindste børn for at hive besparelserne hjem, der skal findes inden forslaget skal til afstemning på næste byrådsmøde. Spareforslag Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie skal finde besparelser for 3,5 millioner kr.



Udvalget er enigt om at finde de første 1,5 million kr. ved dels at nedjustere den såkaldte PA-pulje, penge til aflønning af pædagogiske assistentelever, med en million. Dels ved at forsætte ordningen med frivillig tidlig børnehavestart.



Resten af besparelserne skal findes i andre puljer.



Forslaget skal til afstemning 25. april. Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie skal finde besparelser for 3,5 millioner kr.Udvalget er enigt om at finde de første 1,5 million kr. ved dels at nedjustere den såkaldte PA-pulje, penge til aflønning af pædagogiske assistentelever, med en million. Dels ved at forsætte ordningen med frivillig tidlig børnehavestart.Resten af besparelserne skal findes i andre puljer. Læs mere om dem og se de 30 indkomne høringssvar på Assens Kommunes hjemmeside. Forslaget skal til afstemning 25. april. Men hvor skal pengene så findes? Alle fire partier i udvalget: SF, V, S og DF er enige om, at den første 1,5 million spares dels ved at nedjustere den såkaldte PA-pulje, der alligevel ikke blev brugt, med en million. Dels ved at forsætte ordningen med frivillig tidlig børnehavestart, der sparer kommunen for en halv million kroner årligt. Men her hører enigheden også op.

S vil fjerne tablets

Et mindretal i udvalget, bestående af de to medlemmer fra S: Charlotte Vincent Petersen og Sara Emil Baaring, foreslår, at de sidste to millioner findes ved at fjerne hele digitaliseringpuljen. “ Når vi nu skal vælge, så vil vi bare hellere vælge varme hænder over tablets. Sara Emil Baaring, medlem af udvalget for Uddannelse, Børn og Familie - Vi vil i S fjerne digitaliseringspuljen, der er en pulje, som skolerne kan søge i forhold til ipads og computere osv., siger Sara Emil Baaring. - Det ved vi godt, ikke er en særlig god ting i forhold til vores digitaliseringsstrategi, men når vi nu skal vælge, så vil vi bare hellere vælge varme hænder over tablets, siger Sara Emil Baaring.

Salamibesparelse

Men den er flertallet i udvalget ikke med på. V, SF og DF stemmer i stedet for, at de sidste 2 millioner findes dels ved en halv million i en pulje, der kaldes "stordriftsfordele" og 1,5 million kroner ved at nedjustere beløbet dagtilbuddene får pr. barn. En ren salamibesparelse, siger Sara Emil Baaring. - De regner ud at en institution nu vil få så mange penge i stedet, og så må institutionerne selv finde de besparelser. Det er under al kritik, siger hun, der frygter det vil føre til fyringer af personale. - Den sidste del vil de finde i "stordriftsfordele", men den blok er så uklart beskrevet, at jeg ikke synes, man kan være bekendt at tage den. Vi ved ikke, hvor og hvem den rammer, siger socialdemokraten.

Sparet rigeligt allerede