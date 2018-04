En 24-årig mand blev sent fredag aften stoppet af politiet på Skæretvej i Ryslinge. Han kørte bil med trailer, men et blæs i politiets alkometer indikerede for høj promille til at sidde bag rattet.

- Han blev derfor anholdt og måtte afgive en blodprøve, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bendtsen.

Den 24-årige er fra Odense.