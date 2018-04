Flere hjemvendte ærøboer var med til at skyde det store ultraløb Route 66. Blandt dem en landsholdsløber og to, der skulle løbe deres første ultraløb.

Ærø: Det er køligt, tåget men dog tørt, da omkring 60 løbere lørdag morgen er ved at gøre sig klar til første udgave af ultraløbet Route 66, 66 kilometer Ærø rundt.

Flere af løberne er hjemvendte ærøboer, som dermed er med til at bakke op om det første ultraløb på ærøsk grund, arrangeret af Kurt Andersen. En af dem er Carsten Friis, som oprindeligt er fra Marstal, og som er udtaget til ultraløbs-landsholdet i 24 timers løb. Han skal løbe EM i slutningen af maj i Kroatien. Kort før starten ser han frem til at løbe på sin barndoms ø.

- Jeg har store forventninger til en flot tur og hyggeligt selskab og et godt arrangeret løb generelt. Jeg tror, det bliver en fin tur. Man kan sige, at et ultraløb på 66 kilometer nærmest først starter ved cirka 60 kilometer, hvor vi for alvor begynder at blive trætte, og hvor vi skal se, hvad vi har i benene i dag, siger han og smiler.