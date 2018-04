Herning tabte 1-4 i den første DM-finale mod Aalborg på egen is til stor irritation for midtjydernes kaptajn.

Herning Blue Fox-kaptajn Daniel Nielsen forlanger, at spillerne i den midtjyske ishockeyklub skal ramme et højere niveau, hvis de skal kunne svare tilbage på Aalborgs 4-1-sejr i Herning fredag aften i den første DM-finale.

Det siger den mangeårige landsholdsspiller til Herning Folkeblad.

- Det er sådan set over hele linjen, at det ikke var godt nok. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i, og jeg er sikker på, at vi også har mere at komme med.

- Aalborg var skarpe i alt, hvad de foretog sig, og vi skal forbedre os markant, siger Daniel Nielsen til avisen.

De 3118 tilskuere kunne se nordjyderne løbe Herning over ende fra begyndelsen af kampen. Aalborg førte 2-0 midtvejs i første periode, og i tredje periode voksede føringen til 3-0, før Herning kom på måltavlen.

Herning-træner Petri Skriko påpeger, at Aalborg var bedre end både Rungsted og Herlev, som Herning vandt over tidligere i slutspillet.

- Jeg mener, at Aalborg er et klart bedre mandskab end de to andre, så det kræver, at vi stepper op. Det fik vi slet ikke vist nok, og det skal ændres, siger træneren til Herning Folkeblad.

I den nordjyske lejr er der tilfredshed med sejren på udebane over grundspilsvinderne. Men også Aalborg kan blive bedre, siger Mikkel Højbjerg, der scorede nordjydernes og kampens sidste mål til 4-1.

- I anden periode lod vi os stresse og tog for mange udvisninger. Der kom vi til at spille for meget på deres præmisser. Så selv om vi vandt og spillede godt, så er der ting, vi skal ændre på, siger han til Nordjyske.

Der spilles bedst af syv kampe i finaleserien.

Finale nummer to spilles søndag aften i Aalborg.