- Jeg kan bare huske, at jeg skreg, da jeg fik beskeden. Og at jeg blev ved med at sige, at det ikke kunne være dem. At det ikke var sket, men det var det. Det var forfærdeligt, siger Irina Wertz til TV 2.

I forbindelse med dokumentaren har TV 2 lavet et længere interview med Irina Wertz, søster til Andreas Godmann. Hun er stadig meget rystet over ulykken.

- Vi skal have ro til at afprøve dem, før vi går ud og siger noget nyt.

Det er ikke sikkert, at alle de 12 henvendelser er med nye informationer. Det skal Fyns Politi nu undersøge.

- Vi kigger efter, om vi har nogle af tingene i forvejen. Og har vi det, så gør vi ikke det store ved det. Men indeholder henvendelserne nye informationer, så er vi nødt til at tage kontakt til borgerne, som har henvendt sig for at få nogle uddybende forklaringer, siger Per Lydiksen Laursen, der har været på stenkastersagen siden begyndelsen i 2016.

- Og så begynder vi at arbejde med sporerne for at se, om de fører til noget. Vi har fået over 1200 henvendelser i alt, og indtil videre er der jo ikke nogen af dem, der har givet noget, siger han.

Men Fyns Politi håber på, at Station 2-dokumentaren vil give noget nyt i sagen.

- Vi håbede på, at den måde, dokumentaren var skruet sammen på med det følelsesmæssige, ville give noget. Og nu må vi prøve at se på de ting, vi har fået, om det er tilfældet, forklarer vicepolitiinspektøren.

Irina Wertz fortæller til TV 2, at hendes bror er blevet blind og er afhængig af hjælp 24 timer i døgnet. Andreas Gosmann har siden ulykken haft store problemer med hukommelsen. Han har til tider haft svært ved at genkende sine nærmeste pårørende og sin egen søn. Sønnen bor nu hos sin mormor, men har stadig kontakt til sin far.