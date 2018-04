Efter kun seks måneder i Middelfart har Smart Recovery valgt at starte nye selvhjælpshold for særligt unge.

Middelfart: Det er ikke mere end et halvt års tid siden, at selvhjælpstilbuddet Smart Recovery blev etableret i Middelfart. Alligevel har folkene bag allerede valgt at udvide antallet af hold, så de unge i Middelfart og omegn nu har fået deres eget Smart-tilbud.

- Vores "voksen-gruppe" kører på skinner, og alle er velkomne uanset alder eller problematikker. Men vi har erfaret - også ud fra erfaringer i Smart-grupper i andre byer - at de problematikker og emner, som vi tager op, måske ikke altid rammer de unge på samme måde, da de er et helt andet sted i livet, forklarer Mathilde Christensen, der er koordinator på selvhjælpstilbuddet i Middelfart.

Hun påpeger endvidere, at idet Smart Recovery er for alle, der har brug for en eller anden form for hjælp til at komme af med en skadelig trang - hvad enten det er et stof eller et hekstisk arbejdsliv - så er gruppen i Middelfart, der startede i foråret 2017, i forvejen præget af mange forskellige problemstillinger. Og der sidder de voksne bare med nogle lidt andre udfordringer i forhold til hverdagslivet end de unge.

- Eksempelvis kan stress over at være ved at miste forældremyndighed over sine børn og skulle til møder i Statsforvaltningen være altoverskyggende i et møde i voksen-gruppen, hvorimod en ung på 18 år måske ikke kan sætte sig ind i den slags problematikker, forklarer Mathilde Christensen.