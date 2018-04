Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) starter som nummer 11 i søndagens Formel 1-grandprix i Shanghai.

Det står klart efter lørdagens kvalifikation, hvor danskeren ikke helt kunne leve op til de gode takter fra de tre træninger op til kvalifikationen. I træningerne sluttede Magnussen som nummer syv, syv og seks.

11.-pladsen kan dog vise sig at være en fordel for danskeren, da han nu kan starte søndagens grandprix på den dæktype, som han har lyst til.

Inden kvalifikationen gav danskeren udtryk for, at det kunne være en fordel at slutte som nummer 11 frem for som nummer ti.

Kørerne i top-10 er tvunget til at starte på de bløde ultra-soft-dæk, der ikke har samme holdbarhed, som soft- og medium-dækkene har.

I søndagens løb skal Kevin Magnussen se, om han kan køre sig frem gennem feltet og forbedre sidste uges femteplads i Bahrain. Det var danskerens bedste placering i et grandprix siden oktober 2014.