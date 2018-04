Natten til lørdag vandt Winnipeg Jets for anden gang i ishockeyklubbens historie en kamp i NHL's slutspil.

Akkurat som i klubbens første slutspilssejr to dage tidligere kom Nikolaj Ehlers på pointtavlen, da nordjyden assisterede sit holds sidste mål i 4-1-sejren på hjemmebane over Minnesota Wild.

Med cirka to minutter tilbage modtog Ehlers pucken bag mål, før han sendte den hen til holdkammeraten Patrik Laine, som hamrede pucken i mål.

Med to sejre på hjemmebane i slutspilsseriens første to kampe ser det nu lovende ud for Winnipeg, inden der venter to kampe i Minnesota, mener Nikolaj Ehlers.

- Vi spillede ok, og vi tog et kæmpe skridt med sejren. Nu skal vi tage flere skridt, siger danskeren ifølge nhl.com.

Han betegner det som en "cool oplevelse" at have spillet sine første slutspilskampe foran et engageret hjemmepublikum.

Sejrene til Winnipeg er dog ikke nødvendigvis gode nyheder for det danske ishockeylandshold, som i maj spiller VM på hjemmebane.

Et langt slutspil for de danske NHL-profiler forringer deres mulighed for at kunne nå at deltage ved VM, hvilket også forudsætter, at danskerne får lov af deres klubber.