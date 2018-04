Mere fokus på mel og sukker og mindre fokus på bankforretninger og reklamebureau.

Det er, hvad lørdagens formandsvalg i Coop, der blandt andet driver Kvickly og Fakta, kommer til at handle om.

Fire mænd bejler til posten som formand for dagligvarekoncernens 1,7 millioner medlemmer.

Lars Fournais, der er formand for fodboldklubben AGF, synes at have lagt sig i spidsen blandt de tre udfordrere, der vil vippe den nuværende formand, Lasse Bolander, af pinden.