Den britiske premierminister, Theresa May, bekræfter, at hun har beordret styrker til at angribe i Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, siger fredag aften lokal tid, at han har beordret et angreb mod udvalgte mål i Syrien.

Trumps udmelding kommer på en pressekonference i Det Hvide Hus.

Angrebet er beordret i samarbejde med Storbritannien og Frankrig, lyder det fra den amerikanske præsident.

Den britiske premierminister, Theresa May, bekræfter kort efter Trumps udmelding angrebet.

- Jeg har godkendt, at væbnede britiske styrker udfører koordinerede og målrettede angreb for at svække det syriske regimes evne til at udføre kemiske angreb, siger Theresa May ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er et modsvar på sidste weekends formodede kemiske angreb i Douma.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der allerede kort efter præsidentens udmelding hørt eksplosioner i Syriens hovedstad, Damaskus.