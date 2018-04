Ecuadors præsident, Lenin Moreno, bekræfter, at tre medlemmer af et journalistisk team, som blev bortført af tidligere colombianske oprørere, er blevet dræbt.

Han siger, at hæren er ved at gøre klar til en gengældelsesaktion mod oprørsgruppen.

De tre mænd blev bortført den 26. marts, da de dækkede en historie om vold langs grænsen til Colombia - et område hvor Ecuadors regeringssoldater kæmper mod spredte, frafaldne colombianske oprørsgrupper.

- Sørgeligt nok har vi få et oplysninger, som bekræfter drab på tre af vore landsmænd, siger Moreno til journalister i hovedstaden Quito.

Ecuador vil gennemføre en militær operation i området, hvor journalisterne blev bortført af tidligere colombianske oprørere fra partisanbevægelse Farc.

Journalisterne befandt sig i grænseområdet for at rapportere om flere dødelige angreb mod regeringsstyrkerne i Ecuador. Det menes, at oprørerne står bag angrebene.

- Det virker, som om de kriminelle aldrig havde i sinde at udlevere dem i god behold. Det virkede som om de blot ønskede at vinde tid, siger Ecuadors præsident.

Colombias præsident, Juan Manuel Santos, fordømmer drabene.

Bortførelserne har skabt bekymring i store dele af Ecuador. Kidnapningen menes at være den første i tre årtier.

Ecuadors militær siger, at de tidligere oprørere i den kriminelle gruppe menes at bestå af 70 til 80 personer, som giver sig af med af smugling i junglen i et svært tilgængeligt grænseområde mellem Ecuador og Colombia, hvor Farc i lang tid var aktiv.

En fredsaftale mellem den colombianske regering og Farc i 2016 bragte en 50 år langt konflikt til en afslutning med afvæbning af 7000 oprørere. Omkring 1100 eks-oprørere har brudt ud af aftalen og giver sig med narkotikasmugling, illegalt minearbejde og anden kriminalitet.