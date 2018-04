FC Helsingør er i fare for at rykke ned, men det tager Helsingør-træner Christian Lønstrup med ro.

Efter 1-2 nederlaget til AGF fredag aften, er det en realitet, at FC Helsingør skal spille playoff om at undgå nedrykning.

Det betyder, at Helsingør er i overhængende fare for at rykke ned efter blot én sæson i Alka Superligaen. Helsingør-træner Christian Lønstrup mener dog ikke, at det vil være en katastrofe, hvis holdet må en tur ned i 1. division.

- Det er ikke en katastrofe, hvis vi rykker ned. Jeg var godt klar over, at det ville blive op ad bakke inden sæsonen, siger Christian Lønstrup.

- Jeg vil selvfølgelig komme til at savne at være i Superligaen, og jeg har fortalt mine spillere, at de skal huske at nyde det og gøre alt for, at vi kan få en sæson mere.

- Men hvis du kigger på vores setup og vores økonomi, så vil det jo ikke være en kæmpe katastrofe, hvis vi rykker ned.

Helsingør-lejren er også rolig omkring det faktum, at holdet skal ud og spille nogle drabelige playoffkampe om at undgå nedrykning.

- Jeg synes, at vi står okay rustet til at skulle spille for at overleve i Superligaen, siger Helsingørs Søren Henriksen.

- Vi har spillet nogle fine kampe på det seneste, og jeg synes egentlig også, at vi spiller fint mod AGF. Det går fremad med spillet.

På trods af at Helsingør er i fare for at rykke ned, er Christian Lønstrup tilfreds med, hvordan sæsonen har udartet sig.

- Havde du sagt til mig, at vi ville have 23 point på nuværende tidspunkt, og at vi havde slået nogle af topholdene, så havde jeg nok sagt, at det var lige optimistisk nok.

- Det vigtigste for mig, når vi spiller de her udekampe, er, at vi ikke bliver til grin. Det har vi oplevet tidligere på sæsonen, men hvis man ser bort fra det, så synes jeg, at vi er klart berettiget til at være i Superligaen, siger Christian Lønstrup.