Tredobbelt fynsk verdensmester har lagt stærkt ud i den nye sæson efter at have misset det meste af 2017 på grund af en alvorlig skade i nakkeregionen.

Nicki Pedersen er i fuld gang med at vise, at han ikke er færdig på en speedwaybane trods sine 41 år og en alvorlig skade i nakke-regionen, der betød, at han missede det meste af sæson 2017.

Den tredobbelte fynske verdensmester kørte fredag aften sin anden match i den polske Ekstraligaen for Tarnow - ude mod Czestochowa. Selv om Tarnow tabte matchen 36-54, så imponerede Nicki Pedersen med hele 17 point - fem heatsejre og en enkelt andenplads.

I Tarnows første match i sæsonen midt i ugen lavede Nicki Pedersen 13 point. Der er således blevet til imponerende 30 point på to matcher i Polen for fynboen. Ekstraligaen betragtes som Europas hårdeste.

Nicki Pedersen kørsel i de to første ligamatcher tegner godt for den Grand Prix-sæson, som står lige for døren. Sæsonens første VM-Grand Prix køres i den polske hovedstad Warszawa, lørdag den 12. maj. Fynboen er med i serien på et permanent wildcard som den eneste dansker.

Nicki Pedersen peger på sin hjemmeside fingre af de mange, der har dømt ham færdig. Det sker med ordene:

"Vent lige et sekund - i troede alle sammen, at jeg var færdig?!".

Team Fjelsteds kaptajn, Peter Kildemand, kører også for Tarnow. Det blev til seks point i fredag aftens match.