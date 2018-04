Efter to nederlag fik Tårup sin sejr, selv om det i starten lignede et udehold, der ville gøre det svært med et par gode muligheder.

Hjemmeholdet afværgede og kom i front efter et lille kvarter på sin første chance, og øgede på et flot frispark midt i halvlegen. En hurtig reducering ændrede dog ikke på, at hjemmeholdet var toneangivende, og kort før halvleg scorede endnu en gang. Trods gode forsøg efter pausen forblev anden halvleg målløs, og Tårup, der var i sæsonens hidtil bedste opstilling, sikrede sig sejren. (JOSC)