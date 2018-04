Efter en halv time havde B1909 med to scoringer ved Esben Kragh Harding og Markus Bay sat sig effektivt på spillet, selv om VSK i slutningen af første halvleg fik kæmpet sig til flere chancer på lange indlæg og et par hjørnespark. Målet til 2-0 ved Markus Bay fik mange roser fra træner Thomas Thorhøj, for et flot gennemspillet angreb med en perfekt afslutning.

Midt i anden halvleg øgede Rasmsu Skovgaard til 3-0, inden Rune Rasmussen fik rødt kort. De resterende spillere var endda nærmere på 4-0 end en reducering, inden B1909 kunne drage hjem med en velfortjent sejr. (KAI)