Martin Pusic blev igen helten for AGF, da han sikrede aarhusianerne en vigtig 2-1-sejr over Helsingør.

I AGF er der udsigt til en weekend med smil på læben, efter at holdet fredag aften vandt med 2-1 over FC Helsingør.

Dermed er AGF meget tæt på at have sikret sig en ny sæson i Alka Superligaen. Martin Pusic scorede sejrsmålet for anden kamp i træk.

AGF har nu ti point ned til Silkeborg på tredjepladsen i den ene nedrykningspulje med tre kampe igen. Silkeborg mangler fire kampe.

Anderledes ser det ud for gæsterne fra Helsingør, som ikke længere kan nå de to øverste pladser og dermed må indstille sig på at skulle spille playoff om at undgå nedrykning.

Sejren kom i hus efter en relativt kontrolleret AGF-indsats, og aarhusianerne har dermed vundet tre kampe i træk.

Helsingør havde svært ved for alvor at blive farlige i første halvleg, hvor AGF sad tungt på spillet og i flere omgange kunne have bragt sig foran.

Efter 28 minutter kom forløsningen for hjemmeholdet, da offensivspilleren Tobias Sana bragte AGF foran med 1-0 til stor jubel for hjemmepublikummet. Det var svenskerens ottende mål i Alka Superligaen i denne sæson.

Hjemmeholdet fortsatte dominansen i anden halvleg, hvor det flere gange trak op til, at AGF skulle fordoble føringen. I stedet var det dog gæsterne, som fik udlignet, da netop indskiftede Anders Holst scorede til 1-1 efter en times spil.

Det rystede hjemmeholdet, som tydeligvis gik efter alle tre point, og jagten på sejren gav pote, da Martin Pusic efter et hjørnespark headede AGF foran med 2-1 et kvarter før tid.

Der kom ikke flere mål trods et tungt Helsingør-pres, og det endte derfor med en vigtig 2-1-sejr til AGF.