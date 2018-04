Fredag den 13. blev travl for brandvæsenet på Fyn, hvor der flere steder var ildebrande, der skulle slukkes.

Det begyndte fredag eftermiddag lidt efter klokken 16, hvor brandvæsenet måtte en tur til Søndersø. Her var der brand i et af værelserne på Vesterbo Plejecenter.

Beboerne blev evakueret, og branden slukket. Heldigvis var det ikke værre end, at alle beboere kunne vende tilbage til deres værelser efter en seriøs udluftning. En enkelt måtte have lidt ekstra hjælp efter at have indåndet for meget røg.

Der gik ikke lang tid før, der igen var bud efter brandfolkene.

Klokken 17 sætter en flok på tre unge fyre ild til en knallert på Hindehøjen i Odense NØ. De tre stikker af fra den brændende knallert. Brandvæsenet får dog hurtigt slukket branden, og Fyns Politi er nu ved at undersøge, hvem der ejer den udbrændte knallert.brandende

Klokken 17.47 er den gal igen denne gang i Nyborg, hvor brandvæsenet bliver kaldt til Sprotoften. Her er der røg i en lejlighed. Det viser sig at være os fra ovnen i køkkenet, så brandfolkene kan hurtigt køre igen.

Klokken 18.56 er der brand i et krat i Tjørnehaven i Odense. Her er der ingen mennesker til stede, og branden er hurtigt slukket.

Klokken 19.50 har flammer til gengæld for alvor fået fat i en villa på Assensvej, hvor brandfolkene får travlt fredag aften med at slukke den voldsomme brand.