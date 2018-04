Fjordager har hentet lutter sejre i foråret, og imod KFUM fortsatte de med at lægge på deres spil. I de sidste indbyrdes opgør har det ikke lykkedes værterne at sejre, men i dagens opgør var der aldrig tvivl om udfaldet. Med en solid defensiv tiltvang hjemmeholdet sig hurtigt kontrol, og et par hurtige scoringer sikrede føringen. Lasse Bramvel Christensen scorede nummer to, men var langt fra færdig med at udfordre i offentsiven. Efter yderligere to scoringer af hjemmeholdet, satte Bramvel tyk streg under styrkeforskellen, men yderligere tre mål fra hans fødder inden slutfløjtet. (Lund)