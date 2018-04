Efter to pointløse opgør lykkedes det for Tarup/Paarup at komme på forårs-tavlen. Det blev endda til en overbevisende sejr på hele 5-1 over naboerne fra Ubberud. Et resultat der naturligt nok bekom Tarups assistenttræner, Thomas Pedersen, meget vel.

- En ændret formation og en helhjertet indsats af spillerne medvirkede til, at det blev en komfortabel og retvisende sejr, lød analysen fra en glad Pedersen.

Skiftet fra 4-4-2 til 3-5-2 var i hvert fald guf for Sebastian Havlit, der med fire scoringer blev den store målhelt for værterne.

Anders Jacobsen stod for gæsternes enlige træffer.(Due)