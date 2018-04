Det 314 kilo tunge rumobservatorie, Asim, har klaret fredagens udfordringer og er nu forbundet med Den Internationale Rumstation, ISS.

Det hidtil største og dyreste danske rumprojekt er dermed installeret udvendigt på det europæiske Colombus-modul. Det skete ved hjælp af en robotarm.

- Vi har lige fået de første data, og Asim har det fint. Det er rigtig, rigtig stort. Det er en stor succes for alle på Asim-teamet. Det er noget, vi har ventet på i 12 år.