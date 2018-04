Grundet baneproblemer, var kampen flyttet fra Odense til Kolding. De samme hold mødes i sidste runde, og denne gang i Odense.

-0-0 havde været et passende resaultat, sagde B1913's assistenttræner Peter Christensen efter en chancefattig kamp, hvor B1913 havde meget spil uden at komme til de helt store chancer. Det var først i slutfasen efter Koldings føringsmål i det 72. minut, at B1913 fik et par chancer til udligning, uden held.

B1913 var særdeles utifreds med Koldings føringsmål, hvor de mente, at der burde være dømt off-side, men kraftige protester hjalp ikke. Målet til 2-0 blev scoret på kontra, da B1913 satsede alt. (KAI)