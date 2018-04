Det danske mediemarked har det bedre uden et mastodont-DR

Kulturminister Mette Bock er sammen med den øvrige regering i fuld gang med at indfri Liberal Alliances ambitioner om et slankere og mere målrettet DR og et mediebillede, der matcher den nye medievirkelighed. Det sker helt konkret med en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om de nye økonomiske rammer for DR med en besparelse på 20 pct. over de næste fem år. Aftalen udgør første del af den nye medieaftale.

Reaktionerne på vores aftale var nogle steder ganske dramatiske i retorikken: det ville give bulgarske tilstande, hævdede den tidligere DR-chef Bjørn Erichsen. Det vil betyde et "frontalangreb på dansk kultur", påstod Socialdemokraternes medieordfører Mogens Jensen. Men jeg er helt uenig. DR kommer ikke til at ligge vingeskudt tilbage, fordi DR nu tilpasses en moderne medievirkelighed. Med den nye økonomiske ramme vil DR fortsat have ikke mindre end tre milliarder kroner til rådighed hvert år. Det er altså alligevel også en slat. Og selvfølgelig kan DR - ligesom alle mulige andre virksomheder, private såvel som offentlige - godt effektivisere og gøre tingene smartere, uden at det behøver at gå ud over hovedopgaven - at levere god public service til danskerne.

I Berlingske vurderede økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh i forlængelse af aftalen, at halvdelen af besparelsen alene - altså 10 pct. - vil kunne findes ved at spare bare på generelle effektiviseringer. Det er altså et godt stykke af vejen! God public service handler ikke bare om at bruge så mange penge som muligt. Et godt og effektivt DR skal fokusere på sin kerneopgave og levere alt det, som DR er bedst til - og som danskerne ikke kan få på alle mulige andre tv- og radiostationer.

Jeg tror, DR har haft brug for et wake-up-call til at gentænke sig selv som kulturinstitution. For DR skal fylde mindre. DR's generalsekretær Maria Rørbye Rønn har igen og igen sagt, at et DR med færre midler i ryggen vil blive "et helt andet DR". Ja, det er jo netop meningen! Det er helt generelt usundt for det danske mediemarked at have så stor en mastodont, der dominerer hele mediebilledet. Der er brug for flere private medieudbydere, som der heldigvis kommer flere og flere af, så danskerne får mere frihed til selv at vælge deres medier. Det giver mangfoldighed og vil styrke det samlede danske mediemarked.

Endnu et centralt element i medieaftalen er, at danskerne slipper med en mindre regning. Besparelsen på DR og afskaffelsen af licensen betyder nemlig, at en enlig får en besparelse på mere end 1.200 kroner om året, mens en familie med to voksne slipper knap 200 kr. billigere om året, når aftalen er fuldt indfaset. I Liberal Alliance har vi længe ment, at DR efterhånden var blevet for stor. Vi har imidlertid stået alene med det synspunkt ved tidligere års medieforhandlinger, hvor DR næsten altid har fået flere penge. Denne gang lykkedes det at åbne for den reformation af DR, der så længe har været tiltrængt.