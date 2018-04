Håndbold: Lørdag tager Otterup HK den lange tur til Frederikshavn for at slutte en sæson af, som begyndte skidt, men endte godt. Og holdet vil forsøge at vinde den sidste også. Der er ikke noget at spille for fpr Otterup, som sikrede sig overlevelse i 1. division for længe siden, men det er der for Frederikshavn, som spiller for seedning i nedrykningsspillet. Men nordjyderne skal ikke regne med at få noget forærende, fortæller cheftræner i Otterup, Daniel Nielsen.

- Vi har faktisk haft en af de bedste træningsuger, vi har haft hele sæsonen, og vi er sikre, men vi har talt om, at det skal ikke blive en sovepude, og sæsonen slutter først, når uret lyder i Frederikshavn, siger han.

Med en sæsonafslutning tæt på kan Otterup se tilbage på en sæson, hvor holdet tabte de første seks kampe for så, efter et trænerskifte, at vende spillet og slutte stærkt af. Og klubben har stort set truppen klar, som skal bygge videre på resultaterne i næste sæson.

Jonas Kjærgaard stopper som målmand i Otterup, og i stedet har klubben hentet den unge målmand Frederik Skou i GOG til at konkurrere med Kristian Ruben Poulsen. Venstrefløj Kasper Arvad stopper efter skadesproblemer, og Simon Omme, som har været en af Otterups mest målfarlige spillere, tager skridtet op i ligaen med TMS Ringsted. Daniel Nielsen fortæller, at man stadig regner med at præsentere en højrefløj, og at det snart er officielt.

- Vi har en trup, som er stærk nok til at begå sig, og vi har vist over sæsonen, at vi har haft bredden til at spille rigtig godt, selv når vi har været ramt af skader, siger Daniel Nielsen.